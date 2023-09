Comunicado do Business Wire :Medisca

Para proteger seus valiosos direitos e garantir que as empresas possam competir no mercado de forma justa, a Medisca pretende proteger suas tecnologias proprietárias contra as atividades infratoras de seus concorrentes. Esse esforço global de fiscalização começa hoje com a Medisca movendo um processo contra a Fagron B.V., a HiperScan GmbH e a Gako Deutschland GmbH por violação da patente número 3.538.071, pertencente à contraparte alemã da Medisca. A ação foi movida no tribunal distrital de Munique, na Alemanha, e solicita, como reparação, uma liminar e recursos monetários.

Para que possa continuar a trazer as inovações que a indústria deseja e precisa, a Medisca complementa seu investimento em P&D com um portfólio robusto de propriedades intelectuais ("PI"). Isto inclui patentes nos Estados Unidos, Europa, Canadá e Austrália. Durante anos, a Medisca tomou medidas para informar a indústria sobre seu portfólio de patentes, que incluem aquelas relacionadas ao pioneiro Medisca MAZ Mixer. Infelizmente, algumas poucas empresas decidiram oferecer produtos que violam a propriedade intelectual da Medisca.

Ao longo de décadas de investimento estratégico em pesquisa e desenvolvimento ("P&D") , o nome da Medisca se tornou sinônimo de tecnologias inovadoras com foco no cliente. Em manipulação, por exemplo, a Medisca continua a oferecer soluções personalizadas com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação. Isto inclui o líder de mercado Medisca MAZ? Mixer, uma tecnologia de manipulação pioneira da empresa após anos de pesquisa e testes. O Medisca MAZ Mixer oferece uma solução eficiente, uniforme e de alta qualidade para a manipulação de centenas de formulações.

"Com um profundo respeito pela inovação e com a responsabilidade de proteger nossa propriedade intelectual, concluímos ser necessário tomar uma ação contra esta violação da patente", disse Panagiota Danopoulos, vice-presidente sênior de Estratégia Global e Inovação na Medisca. "Acreditamos em um mercado justo e competitivo, onde a inovação prospera e esta ação judicial reforça o nosso compromisso em defender estes princípios, ao mesmo tempo que defendemos o nosso espírito inovador."

A Medisca espera que o pedido de hoje lembre a todos os concorrentes a importância de se respeitar a propriedade intelectual pertencente à empresa. A indústria de manipulação (por exemplo, farmacêutica e CBD) passou a confiar na qualidade e eficiência oferecidas pelo Medisca MAZ Mixer. A indústria deve ser capaz de continuar a confiar nestes produtos e no atendimento ao cliente incomparável e nas e inovações na solução de problemas oferecidas pela Medisca.

Sobre a Medisca:

A Medisca é uma corporação global com escritórios em toda a América do Norte, Austrália e Europa, que contribui com o sistema de saúde ao tirar proveito de grandes parcerias que proporcionam soluções personalizadas, com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação. Respaldada por mais de 30 anos e uma base sólida no fornecimento de compostos farmacêuticos, a Medisca é uma empresa B2B (business-to-business) que oferece ofertas abrangentes que proporcionam valor, consistência, capacidade de resposta e lealdade. Como parceiras no bem-estar, a Medisca oferece uma devoção infalível para aprimorar vidas em uma infinidade de necessidades e pessoas. Para mais informações, acesse www.medisca.com e siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube.

