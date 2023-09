Comunicado do Business Wire :Laserfiche

"A Laserfiche está comprometida em fornecer soluções inovadoras que ofereçam aos clientes controles de segurança robustos e configuráveis", disse Thomas Phelps, vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa e diretor de tecnologia da informação da Laserfiche. "Junto com nosso relatório SOC 2 que inclui requisitos HIPAA, esta certificação demonstra que o programa de segurança está alinhado com os padrões e práticas líderes da indústria."

O processo de certificação envolve a BDO USA, P.C., um auditor externo de um órgão certificador, que realiza uma auditoria do ISMS da Laserfiche de acordo com as regras, os procedimentos e os requisitos do sistema de gerenciamento do órgão de credenciamento. O recebimento do certificado representa a conclusão bem-sucedida da avaliação inicial da certificação, que será seguida por auditorias anuais de controle durante dois anos.

"A confiança e a segurança estão na vanguarda do que fazemos na cidade de Los Angeles, que foi reconhecida como uma das principais cidades digitais dos EUA pelo Center for Digital Government", disse Ted Ross, diretor de tecnologia da informação de Los Angeles e gerente geral da agência de TI da cidade. "Fundamental para o nosso sucesso são os parceiros de tecnologia, como a Laserfiche, que estão comprometidos com a segurança da informação e fornecem plataformas empresariais escaláveis para nossos funcionários, empresas e todos os habitantes de Los Angeles."

Laserfiche é uma plataforma confiável que ajuda as organizações a proteger dados e melhorar a conformidade regulatória. Além de obter a certificação ISO 27001 e SOC 2 Type 2 Plus (HIPAA), a Laserfiche é certificada pelo Departamento de Defesa 5015.2. Para saber mais sobre as certificações e normas da Laserfiche, acesse o site da Laserfiche.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal fornecedora SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de fluxos de trabalho poderosos, formulários eletrônicos, gerenciamento de documentos e análises, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gestão de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para impulsionar a produtividade, escalonar seus negócios e oferecer experiências aos clientes com prioridade digital.