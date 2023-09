Comunicado do Business Wire :InEight

InEight Innovations goes beyond clash management (Photo: Business Wire)

O novo recurso de Gestão Integrada da Qualidade irá ajudar os empreiteiros a fechar as lacunas entre os requisitos de qualidade e o trabalho diário, além de mitigar riscos que podem inviabilizar a entrega bem-sucedida do projeto. O recurso irá integrar Planos de Teste de Inspeção e listas de verificação com planos de trabalho de construção, progresso em campo e documentação do projeto, permitindo que os empreiteiros garantam a rápida aprovação contínua dos requisitos de faturamento do projeto, prevenindo problemas de qualidade ou atrasos do projeto. O recurso irá oferecer a todas as partes interessadas a supervisão em tempo real do progresso do projeto, ao aprimorar a prestação de contas, agilizar a entrega do projeto e respaldar uma maior cooperação entre proprietário e empreiteiro.

O recurso atualizado de Gestão de Problemas de Design, parte da solução InEight Model, vai além da detecção de conflitos e inicia uma RFI, ao promover a cooperação multidisciplinar para monitorar e gerenciar problemas de design, bem como evitar retrabalhos caros, problemas de segurança ou atrasos. O recurso irá incluir uma interface compatível ao usuário para ajudar a detectar e solucionar problemas de modo colaborativo antes que se tornem dispendiosos posteriormente no processo de construção, possibilitando a adoção de modelos de entrega colaborativos, como design-construção.

Brad Barth, Diretor de Produtos na InEight, disse: "À medida que a demanda por construção continua excedendo a capacidade de entrega, proprietários, projetistas, engenheiros e empreiteiros vêm buscando formas de fazer mais com menos. A InEight está atendendo a esta necessidade do setor com um processo integrado de ponta a ponta que permite uma abordagem altamente colaborativa para gestão de problemas e requisitos de qualidade, desde o projeto até a construção e o faturamento."

Sobre a InEight

A InEight fornece software de gestão de projetos testados em campo para proprietários, fornecedores de serviço, engenheiros e designers que estão construindo o mundo a nossa volta. Mais de 575 mil usuários e mais de 850 clientes em todo o mundo contam com a InEight para obter informações em tempo real que ajudam a gerenciar riscos e manter os projetos no prazo e dentro do orçamento durante todo o seu ciclo de vida.

Do pré-planejamento ao projeto, da estimativa à programação e da execução em campo ao faturamento, a InEight impulsionou mais de US$ 1 trilhão em projetos a nível mundial em infraestrutura, setor público, energia e sua geração, petróleo, gás, produtos químicos, mineração e comércio. Para mais informação, siga a InEight no LinkedIn ou acesse InEight.com.