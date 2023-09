Comunicado do Business Wire :Banuba

Em geral, a digitalização de uma nova coleção leva menos de 24 horas. É esperado que, com esta adição, os clientes sejam capazes de começar a obter retornos com mais rapidez e aumentar o valor geral que a plataforma de teste virtual pode trazer a eles.

-- Integração rápida com a loja online do cliente, que leva em média menos de 2 semanas.

Banuba é uma empresa de realidade aumentada com mais de 7 anos no mercado, pioneira em tecnologias de rastreamento facial, teste virtual e fundo virtual. A Banuba fornece kits de desenvolvimento de software (SDKs) para realidade aumentada e edição de vídeos, bem como soluções prontas para integração para teste virtual no rosto, cabelo e mãos.

Contato

E-mail: [email protected]

