Barcelona peca na defesa e empata com Mallorca no Espanhol; Sevilla goleia

Muito frágil defensivamente, o Barcelona quase sofreu sua primeira derrota na temporada, mas arrancou um empate em 2 a 2 com o Mallorca nesta terça-feira (26), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogando fora de casa, o Barça saiu perdendo com um gol de Muriqi (8'), que aproveitou erro do goleiro Ter Stegen na saída de bola.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time catalão conseguiu empatar no final do primeiro tempo, em um chute de esquerda do brasileiro Raphinha (41'), mas o Mallorca se colocou novamente à frente antes do intervalo com gol de Prats (45'+3).