Ataques russos contra silos ucranianos exploram divisões entre Kiev e europa

A Rússia atacou nesta segunda, 25, com drones e mísseis o Porto de Odessa, no Mar Negro, no mais recente esforço para atingir o setor agrícola vital da Ucrânia. Moscou tenta explorar as divisões entre Kiev e seus vizinhos europeus que surgiram em meio às dificuldades dos ucranianos para exportar grãos após o colapso do acordo que havia com a Rússia.

Enquanto tenta fazer avançar sua contraofensiva, a Ucrânia anunciou ter recebido ontem os primeiros tanques americanos M1 Abrams, nove meses depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, reverter a decisão de não enviar armas avançadas para a guerra.

Nos ataques de ontem, os celeiros foram destruídos por mísseis de cruzeiro e o Porto de Odessa foi "significativamente danificado", segundo o comando do sul da Ucrânia. Equipes de resgate descobriram dois mortos nos escombros, que seriam trabalhadores de um armazém de grãos. O ataque incendiou casas e silos.