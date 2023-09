Adolescente de 14 anos, suspeito de matar criança de seis anos, é apreendido na Alemanha

Um adolescente de 14 anos, suspeito de matar com arma branca um menino de seis, foi apreendido na manhã desta terça-feira no nordeste de Alemanha, declarou a polícia.

O menino foi encontrado gravemente ferido em um matagal em 14 de setembro, após seus pais registrarem seu desaparecimento, ao não retornar do ginásio de esportes de uma pequena comuna de Pragsdorf. O menino morreu no hospital.

Os investigadores encontraram perto da cena do crime uma faca com amostras compatíveis com o DNA da vítima e "com muita probabilidade" do suspeito, indicou a polícia em nota.