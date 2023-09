Villarrica: vulcão aumenta atividade e Chile emite alerta laranja

Vulcão Villarrica apresenta instabilidade e pode entrar em erupção nos próximos dias, segundo autoridades chilenas Crédito: ARIEL MARINKOVIC / AFP

O líquido que escorre do vulcão chileno pode chegar a temperaturas de até 100 °C e velocidades de até 80 quilômetros por hora (km/h), com possibilidade de percorre longas distâncias e destruir pequenas cidades. Caso o Villarrica entre em erupção neste ano, não se sabe quanta lavar pode ser expelida ou se haverá fluxos de detritos escorrendo pelas encostas. “Vimos que todas as erupções históricas do Villarrica acontecem de maneiras diferentes. A última, em 2015, foi diferente de 1985 e 1971 e assim por diante”, explicou Jose Luis Palma, pesquisador da Universidade de Concepción, no Chile.