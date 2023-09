Rússia diz que situação no Kosovo é 'potencialmente perigosa'

"Não é segredo para ninguém que as provocações contra os sérvios são organizadas com muita frequência", acrescentou.

O Kremlin manifestou, nesta segunda-feira (25), preocupação com a situação "potencialmente perigosa" no Kosovo e expressou o seu apoio aos sérvios após um incidente no fim de semana que alimentou as tensões entre Pristina e Belgrado.

A calma voltou no domingo ao mosteiro do norte do Kosovo, onde trinta homens armados se entrincheiraram durante várias horas após a morte de um agente da polícia kosovar na noite anterior.

Essa região do Kosovo registra incidentes como esse com frequência, mas as tensões aumentaram em maio, depois que os líderes do Kosovo instalaram prefeitos de etnia albanesa em quatro municípios de maioria sérvia.

A Sérvia se recusa a reconhecer a independência da sua antiga província, cuja população de 1,8 milhão de habitantes, de maioria albanesa, inclui uma comunidade de origem sérvia de cerca de 120 mil pessoas, que vivem essencialmente no norte desse território.

A guerra do Kosovo (1998-1999) entre as forças sérvias e os independentistas albaneses do Kosovo deixou 13.000 mortos, a maioria deles albaneses.

