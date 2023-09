Riacho transborda e deixa sete mortos e nove desaparecidos no México

Pelo menos sete pessoas morreram e nove estão desaparecidas após um riacho transbordar nesta segunda-feira (25) no estado mexicano de Jalisco (oeste), informaram autoridades locais de proteção civil.

Depois das intensas chuvas registradas durante a madrugada nesta região com costa bo Pacífico, o riacho El Cangrejo saiu do seu curso, afetando comunidades do município de Autlán, de aproximadamente 60.000 habitantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um número preliminar, há nove pessoas desaparecidas e sete mortos. A chuva começou a cair por volta das cinco da manhã (8h, no horário de Brasília) e (prolongou-se) até as sete", apontou à AFP Juan Ignacio Arroyo Verástegui, diretor de Proteção Civil e Bombeiros e Autlán.