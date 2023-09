Pauta de infográficos

2/ Ficha técnica do M1A1 Abrams, principal tanque de combate dos Estados Unidos. (90x92 mm) - Reenvio disponível

1/ Mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 24 de setembro às 16h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

* Síria-Turquia-diplomacia-direitos-ONU: mapa com as zonas aproximativas de influência dos diferentes grupos presentes na Síria, e, junho de 2023, segundo dados da ONU. (135x148 mm) - Disponível

3/ Mapa localizando a sede da frota russa no Mar Negro, em Sebastopol, atingida por um bombardeio em 22 de setembro que, segundo a Ucrânia, matou 34 oficiais, incluindo o comandante da frota. (135x137 mm) - Atualização disponível

* Kosovo-Sérvia-Rússia-política-diplomacia: mapa do Kosovo localizando Banjska, onde se entrincheiraram homens armados após uma emboscada contra uma patrulha policial que deixou um agente morto. (90x110 mm) - Disponível

* Níger-política-conflito-golpe: mapa do oeste e do centro da África com os protestos e elementos contrários à presença militar e diplomática da França na região, em 31 de agosto de 2023. (180x152 mm) - Atualização disponível