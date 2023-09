A Rússia executou um novo ataque em larga escala contra a região de Odessa, no sul da Ucrânia, onde as autoridades relataram nesta segunda-feira (25) que uma mulher ficou ferida e danos materiais consideráveis.

GORIS:

Milhares de refugiados chegam à Armênia antes de reunião entre Aliyev e Erdogan

Milhares de refugiados de Nagorno-Karabakh chegaram nesta segunda-feira (25) à Armênia após a operação relâmpago das tropas do Azerbaijão, cujo presidente Ilham Aliyev se reúne hoje com o homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, um líder crucial nesta região do Cáucaso.

TERTER:

Deslocados do Azerbaijão sonham há 30 anos em voltar a Nagorno-Karabakh

Há trinta anos - metade de sua vida - Azad Abbasov sente falta da beleza das montanhas de Nagorno-Karabakh. A vitória relâmpago do Azerbaijão sobre os separatistas armênios neste disputado enclave do Cáucaso reacendeu a esperança deste deslocado de voltar ao seu local de origem.

LOS ANGELES:

Roteiristas e estúdios de Hollywood anunciam acordo que pode encerrar greve

O sindicato de roteiristas dos Estados Unidos (Writers Guild of America, WGA) e os estúdios de Hollywood alcançaram um princípio de acordo que pode acabar com a greve de vários meses no setor.

ROMA:

Matteo Messina Denaro, chefe da máfia siciliana, morre aos 61 anos

O chefe da máfia siciliana Matteo Messina Denaro, capturado em janeiro depois de passar três décadas foragido, morreu em um hospital do centro da Itália, confirmaram as autoridades da cidade de L'Aquila.

ROMA:

Messina Denaro, o impiedoso chefe da máfia italiana que passou 30 anos foragido

O chefe da máfia Matteo Messina Denaro, que faleceu nesta segunda-feira (25) aos 61 anos na Itália, foi um assassino impiedoso que passou 30 anos foragido após uma campanha de extrema violência que contribuiu para forjar a reputação sangrenta da máfia siciliana.

TRÍPOLI:

Justiça líbia ordena detenção de oito funcionários do governo após inundações

O procurador-geral da Líbia, Al Seddik Al Sour, ordenou a prisão provisória de oito funcionários do governo do país no âmbito de uma investigação sobre o rompimento de duas barragens, uma tragédia que provocou as inundações fatais de Derna em 10 de setembro.

PEQUIM:

Empresas europeias na China estão 'preocupadas', diz comissário do Comércio da UE

As empresas europeias na China questionam a sua posição diante das novas e rigorosas leis de segurança e da politização do comércio no gigante asiático, alertou o comissário do Comércio da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, nesta segunda-feira (25) em Pequim.

PARIS:

Amazon investe até US$ 4 bilhões em empresa de IA

A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (25), um investimento de até US$ 4 bilhões (R$ 19,6 bilhões, na cotação atual) na empresa americana Anthropic, de Inteligência Artificial (IA), que desenvolve um programa rival do ChatGPT, o que vai acelerar a corrida mundial dessas tecnologias.

PARIS:

Modelos relatam 'triste' pressão para permanecerem magras

Maud Le Fort não desfilará nas passarelas da Semana da Moda de Paris, que começa nesta segunda-feira (25), pois privilegiou sua saúde em detrimento de sua carreira como modelo.

MONTEVIDÉU:

Boca Juniors desafia hegemonia brasileira nas semifinais da Libertadores

O Boca Juniors desafia nesta semana a hegemonia brasileira nas semifinais da Copa Libertadores 2023, em um jogo difícil contra um sólido Palmeiras, enquanto o Internacional e o Fluminense se enfrentam em um confronto decisivo no Maracanã.

