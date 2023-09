Novo ataque russo em Odesa com drones e mísseis

"Moscou a tacou a região de Odessa com drones e dois tipos de mísseis", explicou Kiper no Telegram, que mencionou várias ações, incluindo ataque a uma "instalação portuária".

A cidade de Kryvy Rih, na região de Dnipropetrovsk, também foi atacada no domingo à noite, informaram as autoridades locais.

O comandante militar de Kryvy Rih, Oleksander Vilkul, anunciou que um drone foi derrubado e os destroços provocaram um incêndio, que não deixou vítimas.

As tropas russas atacam com frequência esta região do sul da Ucrânia, no Mar Negro, que abriga instalações portuárias vitais para o comércio marítimo.

Os ataques aumentaram desde julho, quando Moscou abandonou o acordo sobre grãos que permitia a Kiev exportar de maneira livre sua produção agrícola.