Morre aos 90 anos ator David McCallum, o legista de 'NCIS'

Após formar-se na prestigiada Royal Academy of Dramatic Art de Londres, McCallum atuou no épico de guerra "Fugindo do Inferno" (1963) ao lado de astros como Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson e Donald Pleasence.

Mas foi no ano seguinte, como o enigmático espião russo Illya Kuryakin em "O Agente da U.N.C.L.E.", ao lado de Robert Vaughn no papel de Napoleon Solo, que McCallum consolidou sua fama. A série durou apenas quatro anos, mas o personagem acompanhou McCallum pelo resto de sua vida.

Em 2003, assumiu o papel do doutor Donald "Ducky" Mallard, médico legista do Serviço Naval de Investigação Criminal dos Estados Unidos (NCIS, na sigla em inglês) na série de mesmo nome, um grande sucesso com milhões de espectadores em todo o mundo.

