Lula recebe premiê do Vietnã e deve assinar acordos com foco em comércio e agricultura

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu na manhã desta segunda-feira, 25, no Palácio do Itamaraty, o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chính. No encontro, ainda estão previstas as assinaturas de acordos bilaterais com foco no comércio, educação, defesa e agricultura.

De acordo com o Palácio do Itamaraty, Lula e Chính devem tratar temas regionais, como Asean e Mercosul, além da coordenação em fóruns multilaterais.

Na ocasião, deverão ser assinados os seguintes instrumentos bilaterais: Acordo de Cooperação Educacional; Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Defesa; Plano de Ação para implementar o Memorando de Entendimento sobre Cooperação Agricultura; e Plano de Trabalho para Cooperação entre Academias Diplomáticas.