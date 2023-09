Justiça líbia ordena detenção oito funcionários do governo após inundações

O procurador-geral da Líbia ordenou a prisão provisória de oito funcionários do governo do país no âmbito de uma investigação sobre o rompimento de duas barragens, uma tragédia que provocou as inundações fatais de Derna em 10 de setembro.

As oito pessoas, que ocupam ou ocuparam cargos de responsabilidade no departamento de recursos s hídricos ou na administração das barragens na Líbia, são suspeitas, entre outras acusações, de "má gestão e negligência", informa o gabinete do procurador em um comunicado.

As inundações provocadas pela tempestade Daniel deixaram mais de 3.800 mortos na Líbia. O número inclui apenas os corpos enterrados e registrados pelo ministério da Saúde. Até o momento não foram contabilizados os corpos que os moradores sepultaram pouco depois da catástrofe.