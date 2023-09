Investigadores da ONU suspeitam que imprensa russa incita o genocídio na Ucrânia

Um grupo de investigadores da ONU alertou, nesta segunda-feira (25), que alguns discursos difundidos pelos veículos de imprensa russos podem constituir uma "incitação ao genocídio" na Ucrânia.

No Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, o presidente da Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia, Erik Mose, declarou-se preocupado "com as alegações [a favor de um] genocídio na Ucrânia" e advertiu que "algumas declarações transmitidas por veículos russos e outros meios de comunicação podem constituir uma incitação ao genocídio".

"A Comissão continua investigando essas questões", afirmou Mose.