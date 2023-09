Homem lança coquetéis molotov contra embaixada de Cuba em Washington, denuncia chanceler

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunciou que a embaixada do país em Washington foi alvo no domingo à noite de uma agressão com dois coquetéis molotov, o que o chanceler chamou de "ataque terrorista".

"A embaixada de Cuba nos Estados Unidos foi alvo de um ataque terrorista de um indivíduo que lançou dois coquetéis molotov", afirmou Rodríguez na rede X (antes Twitter). Na mensagem, ele informa que os funcionários da representação diplomática não ficaram feridos.

Ele também destacou que as autoridades cubanas estão apurando os detalhes da agressão.