EUA: Biden critica republicanos por demora em aprovar orçamento, que pode paralisar governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a criticar nesta segunda-feira, 25, a oposição republicana pela incapacidade de acertar uma legislação orçamentária na Câmara dos Representantes que evitaria uma paralisação do governo. Os parlamentares precisam aprovar a resolução antes do próximo domingo (1º de outubro) para manter o financiamento das atividades federais.

"Financiar o governo é uma das mais básicas e fundamentais responsabilidade do Congresso", afirmou, durante encontro com lideranças negras na Casa Branca. "Se os republicanos não começarem a fazer seu trabalho, é hora de pararmos de elegê-los", criticou.

O democrata tem ampliado a pressão para que uma solução seja encontrada na semana final antes do esgotamento do prazo. Funcionários do governo alertaram hoje que, em uma eventual paralisação, a divulgação de importantes indicadores econômicos seria adiada. Já a Moody's advertiu que um cenário de suspensão das atividades seria negativo para o crédito soberano dos EUA.