Entrada do Irã no Brics preocupa comunidade judaica no Brasil

O convite formal para que o Irã se torne membro do Brics, formalizado na quinta-feira, 24, junto com Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia, foi visto com ressalvas pela comunidade judaica brasileira, que questiona uma maior aproximação com o país persa em razão da tensão crescente entre Teerã e Israel. A república islâmica prega abertamente a destruição de Israel, que, por sua vez, considera o Irã uma das principais ameaças à sua segurança. A Confederação Israelita do Brasil (Conib) repudiou o convite feito ao Irã para se tornar membro do Brics, apontando que as práticas do regime de Teerã não condizem com as propostas da diplomacia brasileira. "A Conib lamenta e vê com preocupação a eventual entrada do Irã no bloco do Brics. A teocracia iraniana defende abertamente a destruição de Israel, oprime sua população, persegue duramente mulheres e homossexuais e promove o terrorismo no Oriente Médio e além. Não são posturas nem valores que coadunam com os valores humanistas defendidos pela diplomacia brasileira", diz a entidade.

Desconforto O desconforto da comunidade judaica com a política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em relação ao Oriente Médio começou no segundo mandato do petista. Em 2009, durante o segundo mandato do presidente brasileiro, a comunidade protestou contra a vinda do então presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad a Brasília. Para a assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel e professora de relações internacionais da Universidade de Sorocaba, Karina Calandrin, a política externa dos governos do PT em relação a Israel sempre foi vista com muitas ressalvas. "É o mesmo desconforto que ocorreu quando Lula se colocou à disposição para mediar uma negociação de um acordo nuclear com o Irã em 2010?, avalia a professora. Durante a administração de Dilma Rousseff, as críticas vinham das notas publicadas pelo Itamaraty, que na avaliação da comunidade judaica brasileira condenavam mais os israelenses do que o grupo Hamas pelos conflitos na Faixa de Gaza. "Existe uma crítica de que a posição do Brasil seria dura demais com Israel e muito branda com o Hamas, que é considerado um grupo terrorista pelos Israelenses", completa Calandrin. Em nota enviada ao Estadão, a embaixada do Irã em Brasília apontou que o Brics fazem parte de uma transformação nas relações internacionais e que o aumento no número de países-membros do Sul Global vai contribuir para uma maior eficácia do bloco.

"A República Islâmica do Irã tem uma cooperação política e econômica significativa com todos os cinco membros do grupo Brics. Temos testemunhado claramente o reforço e o aprofundamento desta cooperação nos últimos anos. O Irã apoia fortemente os esforços bem sucedidos do Brics no sentido de fortalecer as relações econômicas entre os membros, bem como a utilização de moedas nacionais e o reforço dos mecanismos do bloco para pagamentos." A embaixada também apontou que o país persa quer aproveitar as oportunidades para que empresas iranianas expandam a cooperação com o Brasil e com os demais países do bloco. "O Irã está pronto para participar ativamente de todas as áreas de atividade do Brics, devido aos seus recursos energéticos, bem como elevada capacidade científica e de engenharia em vários domínios." A nota da embaixada também aponta que a relação entre Teerã e Brasília ainda não explorou diversos setores importantes para a parceria bilateral entre os países nos segmentos de tecnologia, mineração e indústria. "Existem enormes capacidades de negócio entre o Irã, um país asiático importante e o Brasil, como um país emergente em constante crescimento na América do Sul".

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, durante a 15° cúpula do Brics, que confirmou o convite do bloco para que o Irã se torne um dos novos membros a partir do ano que vem Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República Em entrevista ao Estadão, o criador do acrônimo Bric e ex-economista do Goldman Sachs Jim O´Neill afirmou que está "quase a ponto de dizer que o Brics acabou" após a entrada de novos membros ao grupo. "Se olharmos para os novos países, não é óbvio o que eles têm efetivamente, seja de maneira individual ou para adicionar ao grupo. Particularmente por causa do Irã, parece que o simbolismo do Brics está ficando mais e mais sem sentido. Porque obviamente olhando o status do Irã com relação ao Ocidente é uma situação bastante problemática", apontou o economista. Oportunidade