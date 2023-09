Empresas europeias questionam seu futuro na China, diz comissário do Comércio da UE

As empresas europeias questionam o seu futuro na China devido ao endurecimento das leis e à politização do ambiente de negócios, alertou o comissário do Comércio da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, nesta segunda-feira (25) em Pequim.

O responsável europeu visita a China em um momento de tensões crescentes após o anúncio de que Bruxelas vai abrir uma investigação sobre os subsídios à produção chinesa de carros elétricos.

Em um discurso na Universidade Tsinghu, em Pequim, Dombrovskis afirmou ainda que a recusa da China em condenar a guerra da Rússia na Ucrânia representa um "risco para a sua reputação".