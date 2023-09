Empresas europeias na China estão 'preocupadas', diz comissário do Comércio da UE

As empresas europeias na China questionam a sua posição diante das novas e rigorosas leis de segurança e da politização do comércio no gigante asiático, alertou o comissário do Comércio da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, nesta segunda-feira (25) em Pequim.

"As empresas europeias estão preocupadas com o rumo que a China está tomando", afirmou o comissário em um discurso na Universidade Tsinghua, na capital chinesa. "Muitas estão questionando sua posição neste país".

Ele mencionou uma nova lei de relações exteriores e uma recente atualização das leis chinesas antiespionagem como motivos de "grande preocupação" para a comunidade empresarial da UE.