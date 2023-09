Deslocados do Azerbaijão sonham há 30 anos em voltar a Nagorno-Karabakh

"É a minha obsessão", afirma este professor de 67 anos, vestido com paletó e gravata, na cidade de Terter, no Azerbaijão.

Há trinta anos - metade de sua vida - Azad Abbasov sente falta da beleza das montanhas de Nagorno-Karabakh. A vitória relâmpago do Azerbaijão sobre os separatistas armênios neste disputado enclave do Cáucaso reacendeu a esperança deste deslocado de voltar ao seu local de origem.

Os separatistas anunciaram que iam entregar as armas e que os habitantes que perderam as suas casas nos últimos combates poderiam partir para esse país.

Incorporado por Stálin à república soviética do Azerbaijão em 1921, com autonomia desde 1923, este território é alvo de disputas há décadas. Várias gerações pagaram o preço.

Após a saída do Exército soviético, a Armênia e o Azerbaijão entraram em uma guerra que deixou cerca de 30 mil mortos. Naquela época, 700 mil azerbaijanos fugiram da Armênia e de Nagorno-Karabakh, e 230 mil armênios fugiram do Azerbaijão.

Da mesma forma, os deslocados entrevistados pela AFP contam que sonham em voltar a Nagorno-Karabakh. "Estamos cansados da guerra e do medo", diz Valiyeva Nazakat, de 49 anos, que perdeu o marido durante o conflito de 44 dias no outono boreal de 2020 (primavera no Brasil).

Esta ex-trabalhadora de uma fábrica de tapetes também perdeu as belas montanhas, nascentes e vinhedos da cidade de sua infância, Boyahmadli. A área foi reconquistada pelas forças do Azerbaijão, mas o acesso é controlado com rigidez. As pequenas cidades novas que surgiram ainda não são habitadas.

"Precisamos de condições pacíficas para voltar", alerta Azad Abbasov. "É necessário que a minha cidade seja libertada da forma correta, é preciso desminá-la, construir estradas, reconstruir as casas. Há muitas coisas a fazer", acrescenta.