Corinthians encara novo desafio em busca do título inédito na Sul-Americana

Para isso, levou jogadores reservas e até mesmo do time de base à titularidade nesta competição internacional. E, ainda assim, avançou às semifinais deixando para trás equipes históricas como o Newell's Old Boys (oitavas) e Estudiantes (quartas).

"A importância do trabalho do Corinthians esse ano é não ir para a segunda divisão. De repente surgiu a Sul-Americana e eu tive que colocar ela pela importância que tem de conquistar uma", disse o técnico da equipe, Vanderlei Luxemburgo, na semana passada.

Com um futebol pouco vistoso e apoiado nos reflexos do veterano Cássio, os paulistas ocupam a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos em 24 partidas disputadas, a uma distância de apenas seis pontos da zona de rebaixamento.

Em sua última partida pela competição, no entanto, mostraram que o favoritismo em casa é um trunfo importante, ao derrotarem o líder Botafogo (1 a 0), que perdeu o seu terceiro jogo consecutivo.

"Agora, na reta final, precisamos oscilar menos, temos duas competições importantes, sabemos que o Brasileiro está difícil de ganhar, mas a Sul-Americana falta muito pouco, são três jogos para ganhar esse título", afirmou o atacante paraguaio Ángel Romero.