Comunicado do Business Wire :KnowBe4

O jogo é a primeira colaboração da KnowBe4 na plataforma Roblox e tem como objetivo educar a juventude sobre as ameaças cibernéticas e as práticas recomendadas de segurança cibernética.

A KnowBe4, provedora da maior plataforma do mundo de formação em conscientização de segurança e simulação de phishing, anunciou hoje o lançamento de seu novo jogo de segurança cibernética, o "Hack-A-Cat" - disponível no Roblox, uma das plataformas de jogos mais populares do mercado atualmente.

"Achamos que o 'Hack-A-Cat' é uma oportunidade única para inspirar o interesse em segurança cibernética para um público mais jovem que usa o Roblox", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "A educação em segurança cibernética é crucial em todas as idades, principalmente para jovens que passam muito tempo on-line com exposição a ameaças de segurança das quais nem sempre são conscientes. O 'Hack-A-Cat' é um jogo e uma ferramenta tudo-em-um, pois promove a conscientização sobre a segurança cibernética e educa as pessoas a navegar com segurança no mundo digital."

Para saber mais sobre o jogo e como acessar a plataforma Roblox, acesse aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, provedora da maior plataforma do mundo de formação em conscientização de segurança e simulação de phishing, é usada por mais de 60 mil organizações no mundo inteiro. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma abordagem moderna para a conscientização de segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de Hacking da KnowBe4, ajudou a projetar a formação da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

