Comunicado do Business Wire :Citi Foundation

Hoje, a Citi Foundation anunciou os beneficiários de seu primeiro Desafio Mundial de Inovação, um novo modelo para identificar e oferecer apoio filantrópico a organizações comunitárias que vêm desenvolvendo soluções inovadoras para os desafios sociais e econômicos enfrentados pelas comunidades de baixa renda. Inicialmente apresentado no Global Citizen Festival neste fim de semana, o primeiro Desafio Mundial de Inovação está oferecendo um total de US$ 25 milhões para 50 organizações comunitárias que trabalham para melhorar a segurança alimentar e reforçar a saúde financeira de famílias e comunidades de baixa renda ao redor do mundo. Como beneficiários deste Desafio Mundial de Inovação inaugural, cada organização recebeu US$ 500.000 para apoiar a programação em quatro áreas chave: acesso a alimentos, disponibilidade, acessibilidade e resiliência comunitária. As inovações vão desde o lançamento de aplicações que irão conectar a oferta e a demanda de alimentos até à condução de novas tecnologias e práticas agrícolas sustentáveis para criar hortas urbanas e muito mais. Os destaques incluem: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine -- The Hunger Project, que vem ampliando sua iniciativa para envolver mulheres indígenas do sul do México em treinamento técnico de liderança e empreendedorismo, a fim de criar empresas alimentícias lideradas pela comunidade.

-- Concern Worldwide, que vem proporcionando formação empresarial, ao expandir o acesso a mercados e a investidores, fornecer educação nutricional e dar suporte à jardinagem urbana para pequenos vendedores de alimentos, sobretudo mulheres e jovens, em Nairobi, no Quénia. -- The Global FoodBanking Network, que vem expandindo seu suporte técnico, orientação e entrega de recursos financeiros a bancos alimentares recém-criados em todo o mundo que apoiam comunidades que lutam contra a pobreza e a insegurança alimentar. -- Yayasan Kopernik, que vem trabalhando com pequenos agricultores no Timor Ocidental, na Indonésia, para revitalizar práticas agrícolas indígenas e adotar tecnologias de preservação de alimentos para um sistema alimentar mais resiliente e autossustentável. "O capital filantrópico desempenha um papel crucial no mercado de soluções sociais, sendo que o Desafio Mundial de Inovação da Citi Foundation foi criado para ajudar novas ideias a crescer e expandir", disse Brandee McHale, Presidente da Citi Foundation e Chefe de Investimento e Desenvolvimento Comunitário do Citi. "Desde fornecer alívio imediato às pessoas em crise até intervenções a longo prazo, as organizações que fazem parte de nosso primeiro grupo do Desafio Mundial de Inovação vêm oferecendo soluções que mudam vidas e fortalecem a saúde das comunidades de baixa renda." As subvenções duram dois anos e, ao longo da iniciativa, os beneficiários terão acesso a uma comunidade de aprendizagem facilitada pelo IDEO.org, um estúdio de design sem fins lucrativos. Mediante uma plataforma digital e um conjunto de experiências selecionadas, os benificiários terão oportunidade de cooperar, compartilhar lições aprendidas e intercambiar as melhores práticas. "Quando se trata de solucionar os problemas mais urgentes que nosso mundo enfrenta, é claro que o setor privado tem um papel crucial a desempenhar na apresentação de soluções inovadoras", disse Liza Henshaw, Presidente do Global Citizen. "Felicitamos a Citi Foundation pela abordagem orientada à ação adotada em seu Desafio Mundial de Inovação, que irá liberar recursos vitais para organizações que realizam um trabalho essencial em servir famílias e comunidades ao redor do mundo."

Em fevereiro de 2023, a Citi Foundation emitiu esta RFP internacional, a primeira de sua história. Foram enviadas mais de 1.000 inscrições de organizações que trabalham em mais de 80 países. O Desafio Mundial de Inovação da Citi Foundation em segurança alimentar complementa o intenso histórico do Citi no setor, desde trabalhar com clientes para desenvolver soluções de pagamento digital e ampliar o financiamento até organizações que ajudam pequenos agricultores a aumentar a produtividade e muito mais. Para mais informação sobre o Desafio Mundial de Inovação e uma lista completa dos beneficiários do subsídio, acesse citifoundation.com/challenge

Citi FoundationA Citi Foundation trabalha para promover o progresso económico e melhorar a vida das pessoas em comunidades de baixa renda ao redor do mundo. Investimos em esforços que aumentam a inclusão financeira, catalisam oportunidades de emprego aos jovens e reinventam abordagens para formar comunidades economicamente vibrantes. A abordagem "Mais do que Filantropia" da Citi Foundation aproveita a enorme experiência do Citi e de seus colaboradores para cumprir nossa missão, bem como impulsionar a liderança intelectual e a inovação. Para mais informação, acessewww.citifoundation.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.