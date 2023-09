Comunicado do Business Wire :500 Global

A 500 Global, uma das empresas de capital de risco mais ativas do mundo1, cujo portfólio inclui empresas de tecnologia notáveis como Canva, GitLab e Grab, anunciou uma nova cúpula que reúne investidores de capital de risco, alocadores de ativos, inovadores e formuladores de políticas para discutir um futuro compartilhado para tecnologia e inovação. O futuro do capital de risco pede que os interessados se tornem mais ativos na concepção de estratégias e políticas que estimulem o valor social e econômico. A Cúpula UpNext em 5 de outubro em Washington D.C. reunirá as partes interessadas para um diálogo global cuja finalidade é levar à ação. Durante o evento, a 500 Global apresentará sua nova pesquisa, o Relatório 500 Global Rise, que apresenta um plano de inovação em mercados emergentes e estabelecidos.

"A próxima década de inovação tecnológica e capital de risco será a primeira global. Acreditamos que nosso imperativo como investidores, formuladores de políticas e líderes de pensamento é trabalhar juntos para promover a inovação em todo o mundo e criar um impacto positivo duradouro", disse Christine Tsai, CEO e sócia fundadora da 500 Global.

Os mercados globais têm visões diferentes sobre o impacto positivo que a tecnologia traz, mas muitos continuam vendo a inovação e o empreendedorismo como um caminho importante para a prosperidade e o crescimento econômico. As empresas de tecnologia se sentem desafiadas a navegar em um cenário regulatório global assimétrico, e os formuladores de políticas enfrentam o desafio de encontrar o equilíbrio certo entre preocupações como segurança, privacidade, inovação e crescimento econômico. A UpNext foi projetada para ser um fórum onde essas partes interessadas podem destacar as questões mais urgentes de hoje na criação de um ecossistema sustentável que promova a inovação e o crescimento global, ao mesmo tempo em que impulsiona a competitividade e garante a segurança nacional.

"Alcançar o sonho do Vale do Silício não significa seguir o mesmo manual", disse Courtney Powell, diretora de operações e sócia-gerente da 500 Global. "Acreditamos que aproveitar o potencial coletivo de todas as partes interessadas para criar ecossistemas de startups sustentáveis que atendam efetivamente às necessidades dessas economias em ascensão requer uma abordagem colaborativa."

A agenda do evento inclui quatro segmentos de cúpula que abordam:

-- Ascensão de uma nova era de tecnologia global: Explore o cenário global da tecnologia e alguns dos desafios da política. Como a comunidade de investimentos pode apoiar um futuro compartilhado para a tecnologia e a inovação? Evolução do capital de risco e da política de inovação EUA vs. China: Uma corrida pela supremacia tecnológica? A oportunidade global

-- Ascensão das próximas empresas globais: Explore a aceleração da atividade de startups no mundo inteiro e o surgimento de unicórnios globais. Investindo em diversos fundadores, regiões geográficas e portfólios para obter impacto e inovação Desenvolvimento de infraestrutura para empreendedorismo

-- A ascensão das próximas economias globais: Descubra as economias em ascensão de rápido crescimento que desempenham um papel na reformulação do cenário econômico global. África em ascensão: desenvolvimento de ecossistemas de inovação sustentável Inovação na América Latina A reinvenção do Oriente Médio Sucesso do Sudeste Asiático

-- Ascensão dos próximos setores: Explore os impressionantes avanços tecnológicos e seu impacto nos futuros setores. Computação quântica: Apoio ao crescimento ecológico Desafios do blockchain na formação do nosso novo paradigma econômico Ensinando a IA a ser melhor

Os comentários adicionais dos estimados palestrantes incluem:

-- "No que diz respeito à política pública, o ecossistema empreendedor de hoje enfrenta desafios sem precedentes e oportunidades imensas. UpNext é um excelente exemplo do envolvimento em todo setor que será necessário para aproveitar as possibilidades e limitar os aspectos negativos." - Bobby Franklin, presidente, National Venture Capital Association

-- "Estamos em um ponto de inflexão incrível para a inovação e é nosso trabalho acelerar, capacitar e apoiar estas empresas cujas ideias mudarão o nosso futuro. Mal posso esperar para ver quais novas possibilidades e novos proprietários trarão ao mundo nos próximos anos." - Henry Ward, CEO da Carta

-- "A próxima era do capital de risco e da inovação está pronta para ver um crescimento e uma diversificação contínuos, com um papel maior para os investidores institucionais, como os fundos soberanos, impulsionando os avanços tecnológicos globais e a transformação econômica." - Kola Owodunni, Diretor de tecnologia da informação da Autoridade de Investimento Soberano da Nigéria

-- "A inovação é o que impulsiona nossa economia global. O capital de risco é a melhor janela para o que o futuro reserva para setores onde a inovação está avançando rapidamente e que ajudarão nosso povo e nosso planeta." - AlifiaDoriwala,Sócia e diretora de investimentos da RockCreekk

-- "O capital de risco e a inovação estão no centro não apenas do setor de investimentos alternativos, mas também na agenda de instituições, empresas e nações transformacionais. Ao compreender e investir em capital de risco, você está contribuindo para a inovação local e globalmente." - Areije Al Shakar, diretora e gestora de fundos, Al Waha

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de capital de risco em vários estágios, com US$ 2,4 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2023, que investe em fundadores que estão criando empresas de tecnologia de rápido crescimento. Nosso foco são os mercados em que a tecnologia, a inovação e o capital podem gerar valor de longo prazo e impulsionar o crescimento econômico. Trabalhamos em estreita colaboração com as principais partes interessadas e aconselhamos os governos sobre a melhor forma de apoiar os ecossistemas empresariais para que as startups possam prosperar. A 500 Global já apoiou mais de 5.000 fundadores, representando mais de 2.800 empresas que operam em mais de 80 países. Investimos em mais de 35 empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão e em mais de 160 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e encerradas). Os mais de 190 membros da nossa equipe estão localizados em mais de 25 países e trazem experiência como empreendedores, investidores e operadores de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo.

