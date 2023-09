Biden reconhece Ilhas Cook e Niue como contrapeso à China no Pacífico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou, nesta segunda-feira (25), que seu país reconheceu oficialmente as Ilhas Cook e Niue como "Estados soberanos e independentes" para contrabalançar a influência da China no Pacífico.

Os Estados Unidos vão estabelecer relações diplomáticas com ambas as nações, explicou.

A medida ajudará a manter a "região do Indo-Pacífico livre e aberta", disse o presidente, acrescentando que os acordos para reconhecer as duas nações também ajudarão a conter a pesca ilegal, a enfrentar as mudanças climáticas em uma região vulnerável e a impulsionar o crescimento econômico.