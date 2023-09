BCE está consciente do 'sofrimento' das famílias, diz sua presidente

O Banco Central Europeu (BCE) está consciente de que as taxas de juros altas causam "sofrimento" às famílias com empréstimos e luta contra a inflação para minimizar esses efeitos, disse a presidente da entidade, Christine Lagarde, nesta segunda-feira (25).

A dirigente do BCE reafirmou, perante o Parlamento Europeu que, para controlar o aumento dos preços ao consumidor, as taxas de juros serão mantidas em um nível elevado enquanto for necessário.

Este mês, em sua última reunião, o BCE elevou os juros mais uma vez - o décimo aumento desde julho de 2022. A taxa básica foi elevada em 0,25 ponto e está em um máximo histórico de 4%.