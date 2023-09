Arábia Saudita concorda com supervisão mais ampla da agência atômica da ONU

A Arábia Saudita disse nesta segunda-feira, 25, que concordaria com uma supervisão mais rigorosa de suas atividades nucleares, um passo que poderia destravar as negociações com os EUA para estabelecer uma operação de enriquecimento de urânio no reino.

Durante a Conferência Geral anual da agência atômica das Nações Unidas (ONU), o ministro da Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, informou que Ryad rescindiria o acordo básico de supervisão com a Agência da ONU e implementaria um acordo mais abrangente, que dá aos inspetores poderes muito mais amplos para inspecionar as atividades nucleares.

A medida saudita daria à comunidade internacional uma garantia muito maior de que qualquer instalação nuclear opera um programa puramente pacífico e não estaria empenhada em tentar produzir combustível nuclear para uma bomba. A Agência Internacional de Energia Atômica tem pressionado a Arábia Saudita para atualizar o seu acordo de supervisão há anos, à medida que o reino se torna cada vez mais aberto à procura de um programa nuclear civil.