Verstappen vence GP do Japão de F1; Red Bull conquista título de construtores

A Red Bull conquistou o segundo título consecutivo de construtores na Fórmula 1 neste domingo (24), após a vitória do holandês Max Verstappen no Grande Prêmio do Japão.

Atual bicampeão mundial, Verstappen venceu a corrida de ponta a ponta, à frente das McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri no circuito de Suzuka.

