PSG goleia Olympique de Marselha em clássico do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain venceu com tranquilidade o Clássico do Campeonato Francês contra o Olympique de Marselha por 4 a 0 neste domingo (24), pela sexta rodada, em jogo que o astro Kylian Mbappé foi substituído por lesão no primeiro tempo.

A saída do atacante gerou a única preocupação do PSG na partida, já que a vitória começou a ser encaminhada aos oito minutos com o marroquino Achraf Hakimi abrindo o placar em cobrança de falta e o gol de Randal Kolo Muani (37') antes do intervalo.

No segundo tempo, o português Gonçalo Ramos (47' e 89') completou a goleada.