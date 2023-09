Leverkusen goleia Heidenheim e mantém disputa pela liderança do Alemão com o Bayern

O Bayer Leverkusen manteve seu grande início de temporada no Campeonato Alemão, ao golear o Heidenhaim por 4 a 1 neste domingo (24), resultado que coloca a equipe com a mesma pontuação do Bayern de Munique, líder pelo saldo de gols e que no sábado atropelou o Bochum por 7 a 0.

Ambas as equipes somam 13 pontos após cinco rodadas, um a mais que Stuttgart, RB Leipzig e Hoffenhieim, enquanto o Borussia Dortmund é o sexto, dois pontos atrás dos líderes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nigeriano Victor Boniface foi o grande protagonista do Leverkusen, ao balançar as redes duas vezes (9' e 75' de pênalti), enquanto os outros dois gols da equipe foram marcados por Jonas Hoffman (63') e Amine Adli (82'). Eren Dinkç (58') descontou para o Heidenheim.