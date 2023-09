Confrontos após a morte de policial em emboscada no Kosovo

O norte do Kosovo foi palco de confrontos entre homens armados e policiais, horas após a morte de um agente militar, cuja patrulha sofreu uma emboscada com armas e explosivos.

O canal estatal sérvio RTS informou que as regiões fronteiriças de Jarinje e Brnjak, entre a Sérvia e o Kosovo, foram fechadas.

O Norte deste país na península dos Bálcãs é comumente palco de tais incidentes, mas as tensões aumentaram em maio, após líderes do Kosovo designarem prefeitos de etnia albanesa em quatro municípios de maioria sérvia. Mais de 30 soldados da KFOR, a missão de manutenção da paz da Otan no Kosovo, ficaram feridos em confrontos com manifestantes sérvios.

A Sérvia se recusa a reconhecer a independência desta região que já foi sua província no passado. Com uma população de 1,8 milhão de habitantes, de maioria albanesa, o Kosovo reúne uma comunidade de aproximadamente 120.000 pessoas de origem sérvia, que vive essencialmente no norte do país.