Clássico entre Ajax e Feyenoord é suspenso pelo lançamento de sinalizadores no campo

O clássico holandês entre Ajax e Feyenoord foi suspenso neste domingo (24), após os torcedores atirarem sinalizadores no gramado, segundo as imagens de televisão.

O árbitro interrompeu a partida pela primeira vez pouco antes do intervalo pela presença de fogos de artifício no campo, lançados pelos torcedores do Ajax.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Posteriormente, pelo mesmo motivo, o jogo foi suspenso definitivamente e os jogadores voltaram aos vestiários.