Cineastas argentinos protestam contra Milei no Festival de San Sebastián

Representantes das 25 produções argentinas presentes no festival de cinema de San Sebastián protestaram neste domingo (24) contra o candidato de extrema direita nas eleições presidenciais Javier Milei.

O ator Leonardo Sbaraglia e o diretor Santiago Mitre, agasalhados pelo diretor do festival desta cidade do norte da Espanha, José Luis Rebordinos, posaram na escadaria do palácio Kursaal, a sede principal do evento, atrás de uma bandeira argentina com o lema "Cinema argentino unido".

Em um manifesto divulgado ao mesmo tempo, os cineastas expressaram sua "profunda preocupação pelas palavras do candidato presidencial de um partido de extrema direita que ameaça fechar o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais".