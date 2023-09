Trecho de estrada afunda na Suécia e deixa três feridos

Três pessoas ficaram levemente feridas neste sábado (23), depois do colapso de um trecho de cerca de 100 metros de uma rodovia perto de Gotemburgo, no sudoeste da Suécia, informaram a polícia e as equipes de emergência.

"O deslizamento de terra ocorreu em uma zona de cerca de 100 metros por 150 metros, afetando uma dezena de veículos, uma zona florestal e uma zona comercial com posto de gasolina e lanchonete fast food", disse Daniel Lyckelid, diretor dos serviços de emergência da região de Gotemburgo.

Três pessoas foram levadas para o hospital com "ferimentos leves", após o desabamento, informou o porta-voz da polícia, August Brandt.