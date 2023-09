Rússia acusa Armênia de 'jogar lenha na fogueira' em conflito com Azerbaijão

O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, acusou, neste sábado (23), os líderes armênios de piorarem as tensões com o Azerbaijão, mas expressou sua esperança de que o país permaneça na órbita de Moscou após a reconquista por Baku do enclave separatista de Nagorno-Karabakh.

Falando na sede das Nações Unidas, Lavrov acusou o Ocidente de estar "mexendo os pauzinhos" para minar a influência russa, mas acrescentou que "infelizmente, a liderança da Armênia de vez em quando joga mais lenha na fogueira".

Forças de paz russas foram enviadas após uma guerra anterior, em 2020, para monitorar o cessar-fogo em torno de Nagorno-Karabakh, governado por separatistas armênios durante décadas.