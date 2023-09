MARSELHA, França:

Fiéis realizam 'sonho' de ver papa Francisco em Marselha

Como se fosse uma estrela de rock, milhares de pessoas receberam o papa Francisco, neste sábado (23), durante uma missa multitudinária em Marselha, ápice e desfecho da primeira visita de um pontífice à segunda cidade da França desde 1533.

Por Toni CERDÀ

KIEV:

Ucrânia diz ter rompido primeiras linhas de defesa russas

A Ucrânia afirmou que conseguiu romper as primeiras linhas de defesa russas na frente sul, e seu Exército garantiu que "altos comandos" da Marinha russa morreram, ou ficaram feridos, em um bombardeio ucraniano ao quartel-general na Crimeia.

(Ucrânia Rússia conflito, Central, a ser transmitida)

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

México endurece medidas para evitar passagem de migrantes em trens de carga

O governo mexicano endureceu, na sexta-feira (22), as medidas para evitar a passagem de migrantes em situação irregular por seu território, usando trens de carga, depois de a maior operadora ferroviária local ter interrompido 30% de suas operações esta semana, sobrecarregada pelo fluxo de migrantes em condição ilegal.

Por Jean ARCE

(México migração EUA transporte, 570 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Venezuela confirma fuga de chefe de grupo criminoso

O governo da Venezuela confirmou na sexta-feira (22) a fuga do principal líder do grupo criminoso Tren de Aragua, três dias depois de as autoridades terem tomado conta de uma prisão controlada por este grupo que opera em vários países latino-americanos.

(Venezuela prisioneiros deliquencia prisão, 430 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KORNIDZOR, Armênia:

Separatistas de Nagorno-Karabakh entregam armas ao Azerbaijão e negociam retirada de tropas

Os separatistas de Nagorno-Karabakh negociam com o Azerbaijão neste sábado (23) a retirada de suas tropas, após uma dura derrota militar para Baku, com objetivo de restabelecer a paz neste enclave de maioria armênia.

Por Thibault MARCHAND com Mariam HARUTYUNYAN, em Yerevan

(Armênia Azerbaijão Nagorno-Karabakh conflito diplomacia, Central, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Principais datas de Nagorno-Karabakh desde o fim da URSS

Habitado principalmente por armenios, pero reconocido como parte de Azerbaiyán, el disputado territorio de Nagorno Karabaj, en el Cáucaso, ha sido escenario de décadas de violencia entre Ereván y Bakú.

(Armênia Azerbaijão conflito diplomacia defesa Rússia, Cronologia, 520 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

MOGADÍSCIO:

Atentado no centro da Somália deixa 13 mortos e 20 feridos

Treze pessoas morreram, e 20 ficaram feridas, neste sábado (23), em um atentado suicida com um caminhão-bomba contra um posto de controle na cidade de Beledweyne, no centro da Somália, informou a polícia.

(Somália atentados, Nota-Central, 450 palavras, já transmitida)

SAN SEBASTIÁN, Espanha:

Pianista brasileiro e líder separatista são destaques em festival de cinema espanhol

O festival de cinema espanhol de San Sebastián destaca neste sábado (23) um documentário em animação sobre o pianista brasileiro Tenório Jr., assassinado pela ditadura argentina em Buenos Aires, e a figura de um líder histórico da organização basca ETA.

Por Rosa SULLEIRO e Alfons LUNA

(Espanha cinema Brasil Argentina, Central, 440 palavras, já transmitida)

PARIS:

Dois novos estudos dão pistas sobre covid longa

Dois estudos recentes dão pistas sobre as causas da chamada covid longa, uma síndrome regida por mecanismos ainda misteriosos: um trata do efeito conjunto de sequelas em vários órgãos, e o outro, do danos nos neurônios.

(Medicina vírus saúde covid, Enfoque, a ser transmitida)

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

BERLIM:

Kane brilha, e Bayern atropela Bochum por 7 a 0 no Campeonato Alemão

Sem piedade, o Bayern de Munique atropelou o Bochum com uma goleada por 7 a 0 neste sábado (23), pela quinta rodada do Campeonato Alemão, com três gols e duas assistências de Harry Kane.

(fbl GER, 540 palavras, já transmitida)

ROMA:

Milan reage e vence Hellas Verona no Italiano, mas sem convencer

O Milan, ainda abalado com a derrota por 5 a 1 no fim de semana passado no clássico contra a Inter de Milão e que na sequência empatou sem gols com o Newcastle na Liga dos Campeões, se reencontrou com a vitória neste sábado (23), ao bater o Hellas Verona por 1 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Italiano.

(fbl ITA, 490 palavras, já transmitida)

LONDRES:

City vence Forest e se mantém 100% no Inglês; Luton consegue seu 1º ponto

O Manchester City, que jogou com menos um a menos desde o início do segundo tempo, bateu o Nottingham Forest por 2 a 0 neste sábado (23) para conseguir sua sexta vitória em seis rodadas no Campeonato Inglês, enquanto o Luton somou seu primeiro ponto na tabela ao empatar em 1 a 1 com o Wolverhampton.

(fbl ENG, 580 palavras, já transmitida)

