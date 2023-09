Papa Francisco celebra missa multitudinária após pedir à Europa solidariedade com migrantes

O papa Francisco celebrou, neste sábado (23), uma multitudinária missa, ao fim de uma breve visita a Marselha (sudeste da França), de onde pediu à Europa "responsabilidade" para com os migrantes e denunciou o "fanatismo da indiferença".

Pouco antes das 16h locais (11h no horário de Brasília), o papamóvel do pontífice argentino fez sua entrada no Estádio Velódromo, após percorrer as ruas da cidade mediterrânea, onde foi recebido entre aplausos do público - as autoridades esperavam em torno de 57.000 pessoas - e gritos de "Papa Francisco!".

"Viemos de longe, mas era importante estarmos aqui, porque estaremos em comunhão com toda a comunidade religiosa, católica", disse à AFP Aurea Dias Neto, uma mulher de 52 anos, nascida em São Tomé e Príncipe, mas que vive no centro da França.