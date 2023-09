'Não se brinca com a vida', adverte papa sobre eutanásia

O papa Francisco reafirmou neste sábado (23) sua oposição à eutanásia e disse que "não se brinca com a vida", durante a viagem de volta à Cidade do Vaticano de Marselha, onde se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron.

O governo francês prepara um projeto de lei que poderia incluir a "ajuda ativa para morrer" para as pessoas muito idosas. Sua apresentação está prevista para as próximas semanas.

"Não se brinca com a vida! Não se brinca com a vida, nem no princípio nem no final!", declarou o pontífice argentino durante coletiva de imprensa no avião.