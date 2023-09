Milan reage e vence Hellas Verona no Italiano, mas sem convencer

O Milan, ainda abalado com a derrota por 5 a 1 no fim de semana passado no clássico contra a Inter de Milão e que na sequência empatou sem gols com o Newcastle na Liga dos Campeões, se reencontrou com a vitória neste sábado (23), ao bater o Hellas Verona por 1 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Italiano.

Em jogada de contra-ataque, o português Rafael Leão o único gol do jogo no estádio de San Siro, logo aos oito minutos do primeiro tempo.

O time 'rossonero' dominou o duelo, mas não conseguiu ampliar o placar. No segundo tempo, Christian Pulisic (72') e Yunus Musah (86') perderam duas oportunidades claras para dar tranquilidade aos milanistas.