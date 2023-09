Juventus perde para Sassuolo e sofre 1ª derrota na temporada

Jogando em casa, o Sassuolo abriu o placar após uma falha do goleiro polonês Wojciech Szczesny (12'), mas empatou pouco depois com um gol contra o uruguaio Matías Viña (21).

Com este resultado, o time de Turim, que começou o dia na segunda posição, cai para quarto na tabela, com 10 pontos. A Inter de Milão é a líder com 12, e pode abrir distância no domingo, quando enfrenta o lanterna Empoli.

Aos 41, Domenico Berardi voltou a colocar os anfitriões na frente, vantagem que se manteve até a reta final do segundo tempo, quando Federico Chiesa empatou novamente para a Juve (78')

O Sassuolo decretou a vitória nos últimos minutos antes do apito final, marcando com Andrea Pinamonti (82') e fechando o placar com um gol contra de Federico Gatti (90'+5).

Ao contrário de seus rivais na luta pelo 'Scudetto', a Juventus não teve desgaste físico durante a semana por não estar participando das competições europeias.

Por sua vez, o Sassuolo consegue sua segunda vitória no campeonato e sobe provisoriamente da 17ª para a 11ª posição (6 pontos).

Mais cedo, o Milan, ainda abalado com a derrota por 5 a 1 no fim de semana passado no clássico contra a Inter e que na sequência empatou sem gols com o Newcastle na Liga dos Campeões, se reencontrou com a vitória ao bater o Hellas Verona por 1 a 0.

Em jogada de contra-ataque, o português Rafael Leão o único gol do jogo no estádio de San Siro, logo aos oito minutos do primeiro tempo.