Girona vence Mallorca e pressiona grandes no Campeonato Espanhol

O Girona segue surpreendendo no início da temporada e se mantém entre os grandes no Campeonato Espanhol, e neste sábado (23) venceu o Mallorca por 5 a 3, pela sexta rodada para assumir provisoriamente a liderança da tabela.

Com 16 pontos, a equipe catalã tem agora um a mais que o Real Madrid (2º), que tem 100% de aproveitamento em cinco jogos e, no domingo, visita o Atlético de Madrid (7º) no clássico da capital.

O Barcelona (3º), que neste sábado recebe o Celta de Vigo Celta de Vigo (16º), está agora a três pontos da liderança e pode alcançar o Girona em caso de vitória.