Dois novos estudos dão pistas sobre covid longa

Dois estudos recentes dão pistas sobre as causas da chamada covid longa, uma síndrome regida por mecanismos ainda misteriosos: um trata do efeito conjunto de sequelas em vários órgãos, e o outro, do danos nos neurônios.

Há "evidências concretas de que diferentes órgãos sofrem mudanças" após a hospitalização por covid-19, declarou em entrevista coletiva Christopher Brightling, coautor de um estudo publicado na sexta-feira (22) na revista Lancet Respiratory Medicine.

O estudo é baseado em ressonâncias magnéticas realizadas em 259 pacientes que foram hospitalizados pelo novo coronavírus entre 2020 e 2021. Os resultados foram comparados com exames realizados em cerca de 50 pessoas que nunca foram infectadas.