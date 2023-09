City vence Forest e se mantém 100% no Inglês; United volta a vencer

O Manchester City, que jogou com menos um a menos desde o início do segundo tempo, bateu o Nottingham Forest por 2 a 0 neste sábado (23) para conseguir sua sexta vitória em seis rodadas no Campeonato Inglês, enquanto o Manchester United voltou a vencer, ao bater o Burnley por 1 a 0.

O City, atual campeão da Inglaterra e da Europa, soma agora 18 pontos e abre cinco de vantagem sobre Arsenal (4º) e Tottenham (2º), que se enfrentam no clássico do norte de Londres no domingo, e também sobre o Liverpool (3º), que receberá o West Ham (6º) no mesmo dia.

Phil Foden, aos 7 minutos, colocou os 'Citizens' na frente e Erling Haaland ampliou pouco depois (14'). O astro norueguês já soma oito gols na Premier League e continua impressionando com sua efetividade.