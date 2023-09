Cadáveres de aliens no México? 'Gosto do que fizeram', diz Neil DeGrasse Tyson

O astrofísico e escritor americano Neil "afirmou que considerou correta a decisão dos cientistas mexicanos de realizarem uma audiência na Câmara dos Deputados do país para mostrar supostos aliens que foram examinados por uma equipe de cientistas do país.

Em entrevista a CNN americana, Tyson afirmou que é melhor liberar as imagens para que o público veja os supostos aliens do que não deixar ninguém ver. "Se eles acreditam que estão certos, então o público precisa ver isso, eu gostei do que fizeram no México", apontou o astrofísico.

A audiência no México foi realizada no dia 12 de novembro. Como parte da audiência, o ufólogo Jaime Maussan pediu, junto de outros especialistas, aos legisladores que reconheçam a vida extraterrestre no país e apresentou dois supostos corpos de alienígenas.