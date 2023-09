Altos comandos da frota russa morreram em ataque na Crimeia, diz Ucrânia

O Exército ucraniano anunciou neste sábado (23) que matou, ou feriu, "altos comandos" da Marinha Russa no ataque com mísseis a seu quartel-general em Sebastopol, na Crimeia, no dia anterior.

"Os detalhes do ataque serão revelados o mais rápido possível, e o resultado foi que houve dezenas de mortos e feridos entre os ocupantes, incluindo altos comandos da frota", afirmou o Exército de Kiev em um comunicado, garantindo que o bombardeio ocorreu "durante uma reunião de dirigentes da Marinha russa".

O chefe do serviço de Inteligência de Kiev, Kyrylo Budanov, disse à Voz da América que "pelo menos nove pessoas" foram mortas no ataque, incluindo generais.