Xavi renova com o Barcelona até 2025

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, oficializou nesta sexta-feira (22) a renovação de seu contrato com o clube até 2025, horas depois de ele próprio afirmar em entrevista coletiva que já tinha chegado a acordo para a extensão do vínculo.

"Minha renovação está feita há dias. Chegamos a um acordo e será anunciado em breve. Estou feliz", tinha dito Xavi.

O ex-capitão 'blaugrana' assumiu o comando da equipe em 2021 e conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha na temporada passada.