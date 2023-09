Ucrânia bombardeia QG da frota russa na Crimeia

A Ucrânia atacou com mísseis, nesta sexta-feira (22), o quartel-general da frota russa no Mar Negro, no centro da cidade de Sebastopol, na península da Crimeia, informou o governador russo da região.

"O inimigo executou um ataque com mísseis contra o quartel-general da frota", escreveu no Telegram o governador de Sebastopol, Mikhail Razvojaiev.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele informou que equipes investigam se há vítimas e que vários destroços caíram perto de um teatro.